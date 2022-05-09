Bolvadin ilçesinde başlayıp hızla yayılan yangının, havai fişek dükkanına sıçradığı sırada patlama yaşandı. Alevlerin gittikçe büyüdüğü yangında 15 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Afyonkarahisar'da çıkan yangında 15 esnafın ekmek teknesi kül oldu.

Yangının Bolvadin ilçesinde ilk olarak kasap dükkanlarında başladığı iddia edildi.

Havai fişek dükkanında patlama

Alevlerin yükseldiği olayda, kıvılcımlar yan dükkanlara sıçrarken, havai fişek malzemeleri satan iş yerinde ateş kaynaklı patlamalar oldu.

Bitişiğindeki 15 iş yeri yandı

Saniyeler içinde yayılmaya devam eden alevler, bitişik olduğu 15 iş yerine sıçramaya devam etti.

AA'nın aktarımına göre, durumu fark eden vatandaşların ihbarıyla olay yerine itifaiye ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar'da yangın: 15 iş yeri küle döndü VİDEO



Soğutma işlemi dürüyor

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, soğutma çalışmaları devam ediyor.