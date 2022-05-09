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    Afyonkarahisar'da yangın: 15 iş yeri küle döndü

    Bolvadin ilçesinde başlayıp hızla yayılan yangının, havai fişek dükkanına sıçradığı sırada patlama yaşandı. Alevlerin gittikçe büyüdüğü yangında 15 iş yeri kullanılamaz hale geldi.
    • 09.05.2022 - 09:03
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 09:19
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    Afyonkarahisar'da yangın: 15 iş yeri küle döndü

    Afyonkarahisar'da çıkan yangında 15 esnafın ekmek teknesi kül oldu.

    Yangının Bolvadin ilçesinde ilk olarak kasap dükkanlarında başladığı iddia edildi.

    Havai fişek dükkanında patlama

    Alevlerin yükseldiği olayda, kıvılcımlar yan dükkanlara sıçrarken, havai fişek malzemeleri satan iş yerinde ateş kaynaklı patlamalar oldu.

    Afyonkarahisar da yangın: 15 iş yeri küle döndü #1

    Bitişiğindeki 15 iş yeri yandı

    Saniyeler içinde yayılmaya devam eden alevler, bitişik olduğu 15 iş yerine sıçramaya devam etti.

    AA'nın aktarımına göre, durumu fark eden vatandaşların ihbarıyla olay yerine itifaiye ekipleri sevk edildi.

    Afyonkarahisar'da yangın: 15 iş yeri küle döndü VİDEO

    Soğutma işlemi dürüyor

    Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

    Afyonkarahisar da yangın: 15 iş yeri küle döndü #2

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