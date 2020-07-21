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    Afyonkarahisar’daki kafede fuhuş pazarlığı: 1 tutuklama

    Polisin yaptığı operasyonla, bir kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, biri ise serbest bırakıldı.
    • İHA
    • 21.07.2020 - 09:09
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    Afyonkarahisar’daki kafede fuhuş pazarlığı: 1 tutuklama

    Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri, bir kafede fuhuş pazarlığı yapıldığı bilgisine ulaştı.

    Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda 1’i kadın 2 kişi, fuhuş pazarlığı yaptıkları sırada yakalanarak gözaltına alındı.

    Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

    BİRİ TUTUKLANDI

    Hakim karşısına çıkan şahıslardan biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken, biri ise serbest bırakıldı.

    Afyonkarahisar’daki kafede fuhuş pazarlığı: 1 tutuklama #1

    Afyonkarahisar’daki kafede fuhuş pazarlığı: 1 tutuklama #2

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