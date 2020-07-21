- En Son Haber
- 3. Sayfa Haberleri
- Afyonkarahisar’daki kafede fuhuş pazarlığı: 1 tutuklama
Afyonkarahisar’daki kafede fuhuş pazarlığı: 1 tutuklama
Polisin yaptığı operasyonla, bir kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, biri ise serbest bırakıldı.
- İHA
- 21.07.2020 - 09:09
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri, bir kafede fuhuş pazarlığı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda 1’i kadın 2 kişi, fuhuş pazarlığı yaptıkları sırada yakalanarak gözaltına alındı.
Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
BİRİ TUTUKLANDI
Hakim karşısına çıkan şahıslardan biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken, biri ise serbest bırakıldı.