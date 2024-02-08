Ağrı'da hamile kadının imdadına sağlık ekipleri yetişti Hamur ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan mezrada rahatsızlanan hamile kadın, sağlık ekiplerinin 6 saatlik operasyonuyla kurtarıldı.

İHA

Ağrı'da sağlık ekipleri yardıma koşmaya devam ediyor.

İl merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Karakazan köyüne bağlı Akören mezrasında yaşayan Derya Yolcu, hamileliğinin 3. ayında rahatsızlanınca, ekipler yetişti.,

Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Ancak bölgede etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Paletli ambulans devreye girdi

Sağlık ekipleri, yolun açık olduğu Yukarı Deredibi köyüne kadar araçla geldikten sonra, kar paletli ambulansla devam etti.

Paletli ambulans, bir metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle ilerleyemeyince, sağlık ekipleri küreklerle kar temizlemeye başladı. Ambulansın saplandığı yerden kurtarılmasıyla yola devam eden ekipler, 6 saatlik çalışmanın ardından mezraya ulaştı.

Ekipler, ilk müdahaleyi evinde yaptıkları Yolcu'yu paletli ambulansa alarak, yolun açık olduğu bölgede kendilerini bekleyen diğer sağlık ekibine teslim etti. Yolcu, ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, sağlık ekipleri, aynı köyde rahatsızlanan 2 kişiye de evlerinde müdahale etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)