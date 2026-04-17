İran duyurdu: Hürmüz Boğazı açıldı

Orta Doğu'daki savaşın etkileri sürüyor...

1,5 ay sonra gelen haber piyasaları coşturdu.

HÜRMÜZ AÇILDI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan’daki ateşkes doğrultusunda Hürmüz Boğazı’ndan ticari gemilerin geçişine izin verildiğini duyurdu.

Arakçi, paylaşımında, "Lübnan’daki ateşkes doğrultusunda, İran İslam Cumhuriyeti Limanlar ve Denizcilik Örgütü tarafından daha önce duyurulan koordineli güzergah üzerinden, ateşkesin kalan süresi boyunca tüm ticari gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine tamamen izin verilmiştir." ifadelerini kullandı.

GEMİLER GEÇMEYE BAŞLADI

Açıklamada, kararın yalnızca ateşkes süresiyle sınırlı olduğu vurgulandı.

Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçişin sağlanmasıyla tüm gemiler, Boğaz'ı kullanmaya başladı.

PETROL ÇAKILDI, ALTIN YÜKSELDİ

Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla Brent petrolde düşüşler görüldü.

Brent petrol 94 dolardan sert düşüş yaşayarak, 16.00'da 89 dolara geriledi.

Ons altında gelen haberler sonrası yönünü yukarı çevirdi.

Ons altın, 4 bin 821 dolardan tepki alımı başlatarak 16.00'da 4 bin 848 dolara yükseldi.

LÜBNAN ATEŞKESİ BOĞAZ'I AÇTI

ABD’nin deniz ablukasına rağmen İranlı ticari gemiler ve petrol tankerleri, yalnızca sınırlı kısıtlamalarla İran limanlarına girip çıkmaya devam ediyordu.

Tahran, somut sonuçlar elde edilmeden ateşkesin uzatılmasının Washington’a askeri güçlerini güçlendirmek ve taleplerini artırmak için zaman kazandırabileceğinden endişe ediyordu.

Lübnan'daki ateşkesin sağlanması ve 20 milyar dolarlık İran'ın dondurulmuş fonlarının bırakılması taahhüdünün ardından İran, Boğaz'ı açmayı kabul etti.

Üst düzey bir diplomatik kaynak Al-Akhbar'a, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı söz verilen günde 15-17 gemiye açmadığını, çünkü İsrail'in İran-ABD ateşkesinin bir parçası olan Lübnan ateşkesini ihlal ettiğini söylemişti.

İran, ABD ile yeni bir müzakere turunun, Lübnan meselesinin yeniden masaya yatırılmasına bağlı olduğunu açıkça belirtti.