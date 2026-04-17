Hürmüz Boğazı açıldı: Brent petrol 90 doların altını gördü

İran ile başladı Lübnan ile devam etti.

ABD ile İran arasında iki haftalık bir ateşkes konusunda anlaşma sağlandı.

Anlaşmaya rağmen İsrail'in, Lübnan'ı hedef alması iki ülke arasında bazı krizlere neden oldu.

İRAN, LÜBNAN'A SALDIRILARI ATEŞKES İHLALİ SAYDI

İran saldırılara misilleme olarak Hürmüz Boğazı'nı kapalı tutma kararı alırken bu durum dünya piyasalarını olumsuz yönde etkilemeye devam etti.

Ancak dün akşam saatlerinde önemli bir gelişme yaşandı.

İSRAİL İLE LÜBNAN ARASINDA ATEŞKES SAĞLANDI

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan arasında 10 günlük bir ateşkes konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

Anlaşmanın imzalanmasının ardından İran'dan da bir karşı hamle geldi.

HÜRMÜZ BOĞAZI AÇILDI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Lübnan'daki gelişmeler ışığında Hürmüz Boğazı’ndan ticari gemilerin geçişine ateşkes süresince tamamen izin verildiğini açıkladı.

Karar sonrası piyasalarda bir kez daha hareketlilik yaşandı.

PETROL FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ

Hürmüz Boğazı'nın açılmasının ardından brent petrol fiyatlarında sert bir düşüş çıkardı.

Savaşın başlamasından beri birçok kez 100 doların üstüne çıkan Brent petrol, 90 doların altını gördü

TARİHİN EN DÜŞÜK ARZI

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) Petrol Piyasası Raporu'na göre, petrol arzı, geçen ay Orta Doğu'daki enerji altyapısına yönelik saldırılar ve Hürmüz Boğazı'ndan tanker geçişlerine uygulanan kısıtlamalar nedeniyle sert düştü.

Bu dönemde, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük üretimi, 9 milyon 360 bin varil azalarak 42 milyon 390 bin varile geriledi.

DÜNYA GENELİNDE YAŞANAN AKARYAKIT KRİZİ

İran savaşı nedeniyle stratejik nakliye rotasının bloke edilmesi, küresel petrol arzını sekteye uğratırken yakıt fiyatlarını da hızla yükseltmişti.

Birçok ülke Hürmüz Boğazı'nın kapatılması sonrası akaryakıt fiyatlarına ardı ardına zamlar yapmak zorunda kalmıştı.

TASARRUF TEDBİRLERİ ALINMIŞTI

Hürmüz Boğazı'nın kapatılması sadece petrol fiyatlarına yansımadı.

Gübre sevkiyatının aksaması ile gıda fiyatlarında da bir artış yaşanırken birçok ülke oluşan enerji krizine göğüs germek için tasarruf kararları aldı.