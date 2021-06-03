Banyoya oyun oynamak için giren 4 yaşındaki kız çocuğu, banyo kazanından doldurduğu kaynar suyu yüzüne döktü.

Ağrı’ın Doğubayazıt ilçesinde yaşayan Şahin İssi ve Gülcan İssi çiftinin 3 çocuğundan birisi olan Ayfer İssi, oyun oynamak için kardeşiyle birlikte banyoya girdi.

SUYU YÜZÜNE DÖKÜNCE..

Burada güneş enerjisi sistemiyle çalışan banyo kazanının sıcak olan tarafını açan kardeşler, birbirlerine maşrapayla su dökmek istedi.

4 yaşındaki Ayfer doldurduğu kaynar suyu yanlışlıkla yüzüne dökünce, feci şekilde yandı.

Küçük çocuğun çığlıkları üzerine yanına gelen anne Gülcan İssi, hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Ağrı'da oyun oynadığı sırada yüzü yandı VİDEO

YÜZÜNDE 2. DERECE YANIK VAR

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, küçük çocuğu Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Burada yapılan müdahalenin ardından Ayfer İssi, Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Ünitesine sevk edildi.

Yüzünde 2. derece yanık izleri bulunan küçük kızın, tedavisi devam ediyor.



