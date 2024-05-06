Diyarbakır'da tekmeli, yumruklu, bıçaklı kavga Husumetli iki grup arasında çıkan tekmeli, yumruklu ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralanırken, cep telefonu kamerasıyla görüntülenen kavgada 2 şüpheli gözaltına alındı.

DHA

Bu akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Ofis Semtinde bulunan Yaşar Kemal Caddesi’nde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan sözlü tartışma, büyüyerek tekmeli, yumruklu ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Bir kişi 3 yerinden bıçaklandı

Kavgada M.O.Ç., 3 yerinden bıçaklanarak yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.O.Ç., ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

2 şüpheli gözaltında

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kavgaya karışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)