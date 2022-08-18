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    Ailelerin evlat nöbeti bin 80 gündür devam ediyor

    Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 80 gündür sürüyor.
    • 18.08.2022 - 13:07
    • Güncelleme : 18.08.2022 - 13:08
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    Ailelerin evlat nöbeti bin 80 gündür devam ediyor

    Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 80’inci gününe girdi.

    İstanbul'da 1993 yılında 15 yaşındayken top oynamak için evden çıkan Serdar Yüceyurt'tan bir daha haber alamayan anne Hatun Yüceyurt, evladının örgüt yanlıları tarafından kandırılarak dağa gönderildiğini iddia etti.

    "1993'te top oynamaya gidiyorum dedi daha da gelmedi"

    İHA'nın aktardığına göre eyleme devam eden anne Yüceyurt, “Oğlum için buradayım, HDP’den oğlumu istiyorum. Oğlum, beni duyuyor ve görüyorsan sen gelene kadar buradan gitmeyeceğim. 1993’te top oynamaya gidiyorum dedi gitti daha da gelmedi. Hiç haber alamadık. 1993'ten beri arıyorum, inşallah duyar da gelir. Yaşıyorsa şu anda 43 yaşında. Askerimize teslim ol. Neredeysen ölmeden önce göreyim yavrum” dedi.

    Diyarbakır'da ailelerin evlat nöbeti bin 80 gündür devam ediyor

    Ailelerin evlat nöbeti bin 80 gündür devam ediyor #1

    Ailelerin evlat nöbeti bin 80 gündür devam ediyor #2

    Ailelerin evlat nöbeti bin 80 gündür devam ediyor #3


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