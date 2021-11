Ailesi samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz’i anlattı

Gözü yaşlı aile, evlilik ve mesleğinde iyi bir yere gelme hayalleri kuran Başak'ın katilini en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Türkiye bir kadın cinayeti ile daha sarsıldı...

İstanbul’a iş seyahati sırasında akli dengesi yerine olmadığı iddia edilen bir kişinin samuray kılıçlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden Başak Cengiz’in acılı ailesi, adalet çağrısında bulundu.

Toprağa verilen Başak Cengiz'in annesi, evlilik ve mesleğinde iyi bir yere gelme hayalleri kuran kızının failinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Ağabeyi ise Cengiz'in kadın cinayeti haberlerini ağlayarak izlediğini anlattı.

AİLESİ BAŞAK'I ANLATTI

Yenimahalle ilçesindeki evlerinde taziyeleri kabul eden Başak Cengiz'in ağabeyi Fatih Cengiz, tarif edilemez bir acı yaşadıklarını belirtti.

Başak Cengiz'in herkes tarafından sevilen örnek bir kişi olduğunu dile getiren ağabey Cengiz, yaşanan olayı ve vefat haberini alınca büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

"ANLATMAYA SÖZ YETMEZ, MÜKEMMEL BİR İNSANDI"

Başak Cengiz’in kimseye zararı olmadığını, hayvanları ve doğayı çok sevdiğini dile getiren ağabey Fatih Cengiz, “Başak benim kardeşim. Aramızda 11 yaş var ve elimde doğdu. Başak ile çok paylaştığımız şeyler var. Benim kızım gibiydi kardeşimden ziyade. Başak’ı anlatmaya söz yetmez. Mükemmel bir insandı gerçekten. Tanıyan herkes iş arkadaşları olsun, okuldan arkadaşları olsun, lisedeki arkadaşları, komşuları, akrabaları olsun herkes Başak’ı çok severdi. Çok iyilikseverdi. Yalan söylemeyen, kimseye zararı olmayan, elinden bir şey geliyorsa herkese yardımcı olmaya çalışan. Hayvanları çok seven, doğayı çok seven. Bu konularda sürekli bir şeyler yapmaya çalışan bir insandı. Bu kadın cinayetleriyle ilgili başımıza geldi. Her zaman annem olsun ablası olsun bana olsun bununla ilgili bir çözüm bulunması lazım, caydırıcı olması lazım derdi. Çünkü bu kaçıncı. Ya sürekli bunu şey yapardı Allah kahretsin başımıza geldi yani” diye konuştu.

Kardeşi Başak Cengiz'in, nişanlısı Mahir Mızrak ile evlilik ve iyi bir mimar olma hayali kurduğunu anlatan Fatih Cengiz, topluma faydalı bir insan olmak için çalıştığını anlattı.

"BIÇAĞI SATANLAR DA CEZA ALSIN"

Anne Beyhan Cengiz ise kızının kimseyi incitmeyen biri olduğunu söyledi.

"Benim yavruma bu yakışmadı." diyen Cengiz, "Konuşmamış, tanımamış, bilmiyor, benim yavrum kendisini öldürenin düşmanı değil. Doğrunun yanında olun. İdamdan başka çaresi yok. Bıçağı satanlara da ceza verilsin. Niye plan kuruyorsun benim yavruma? Önden gelseydi belki yavrum kaçardı." diye konuştu.

Kızının pazar günü İstanbul'dan Ankara'ya dönmeyi planladığını aktaran anne Cengiz, nişanlısıyla düğün hazırlıkları yaptıklarını anlattı.

"OCAĞIMDA YEMEK DEĞİL, ATEŞ KAYNIYOR"

Anne Cengiz, "Kınalı yavruma düğün yapacaktım, mezara koydum. Gelinliği, bohçası hazırdı. Benim ocağımda yemek değil ateş kaynıyor. Allah kimseye evlat acısı tattırmasın. Çocuğumu herkes seviyordu. İlkokul öğretmenleri bile arıyor. Herkese merhametliydi. Benim kızım öldürülen kadınlara ağlıyordu. 'Bir plan yapalım, yardım edelim' derdi." ifadelerini kullandı.

"AİLESİ DE CEZALANDIRILSIN"

Cengiz'in ablası Zennure Türk ise kardeşini öldürenin ailesinin de cezalandırılmasını istedi.

Failin avukat annesinin avukatlık belgesinin geri alınmasını talep eden Türk, "Gelsin benim kardeşimi savunsun, annemi savunsun." dedi.

NİŞANLISI KONUŞTU

Başak Cengiz'in nişanlısı Mahir Mızrak ise hayallerinin yarım kaldığını söyledi.

Cengiz'i almak için pazar günü İstanbul'a gitmeye hazırlandıklarını ifade eden Mızrak, en kısa zamanda düğün yapacaklarını, evlendikten sonra yaşayacakları bir ev aradıklarını anlattı.

"SUÇLULAR EN AĞIR CEZAYI ALSIN"

Mızrak, şunları kaydetti:

"Bu acıyı yaşayan bilir. Taziye mesajları gelip geçici. Bu kor hepimizi ömür boyu yakacak. Başka birilerinin de yanmaması için önlemler alınmasını istiyorum, yalvarıyorum. Bizim meleğimiz savunmasız şekilde gitti. Allah onu cennetine alsın. Bu suçlulara en ağır cezanın verilmesi gerekiyor, yoksa haftaya başka bir Başak Cengiz haberleri duyacağız."





"DÜĞÜNÜM BAHARDA" MESAJI

Bir inşaat projesi için İstanbul'da bulunan ve burada uğradığı saldırıda yaşamını yitiren Cengiz'in, bir yakınına sosyal medyadan 22 Eylül'de gönderdiği mesajda baharda düğün yapmayı planladığını yazdığı ortaya çıktı.

Cengiz'in, babaevindeki odasında düğün eşyalarının yanı sıra nişanlısı Mızrak tarafından gönderilen çiçek de yer alıyor.