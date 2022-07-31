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    AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan, cemevi saldırılarına tepki

    Cemevlerine yapılan saldırıyı kınayan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Kardeşliğimizi hedef alan kirli odaklar devletimizin gücü sayesinde amaçlarına ulaşamayacaklar." dedi.
    • 31.07.2022 - 13:52
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    AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan, cemevi saldırılarına tepki

    Ankara'da 3 cemevine gerçekleştirilen saldırıya yönelik tepkiler büyüyor…

    A.O.K isimli bir şahıs, Mamak ilçesinde bulunan Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği’nde, Ana Fatma Cemevi’nde ve Çankaya ilçesinde bulunan Türkmen Alevi Bektaşı Vakfı Genel Merkezi'nde vatandaşlara saldırdı. Saldırgan, Şah-ı Merdan Cemevi'ndeki vatandaşlara sandalye fırlattı.

    Yaşanan anlar, saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Saldırının ardından kaçan A.O.K., kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.

    Birçok çevreden tepki gören saldırı, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan tarafından da kınandı.

    “Amaçlarına ulaşamayacaklar”

    Olaya Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile tepki veren Özcan, şu ifadeleri kullandı:

    “Kerbela'nın matemini yaşadığımız Muharrem ayında manevi ve huzur iklimini bozmaya çalışan ve kardeşliğimizi hedef alan kirli odaklar devletimizin gücü sayesinde amaçlarına ulaşamayacaklar. Biz biriz, kardeşiz, bu ülkenin renkleriyiz. Dirliğimiz daim olsun, geçmiş olsun.”

    Ankara'da 3 ayrı cemevine saldırı düzenlendi VİDEO ARŞİV

    AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan dan, cemevi saldırılarına tepki #1

    AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan dan, cemevi saldırılarına tepki #2


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