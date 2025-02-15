AK Parti Milletvekili İbrahim Yurdunuseven trafik kazası geçirdi

AA & Ensonhaber
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Antalya kara yolu Tınaztepe beldesi yakınlarında minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
AK PARTİLİ VEKİL YARALANDI
Kazada araçlarda bulunan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ve İl Başkanı Turgay Şahin ile 4 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Yurdunuseven ile Şahin'in Sandıklı ilçesindeki programdan Afyonkarahisar'a dönüş yaptığı belirtildi.
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