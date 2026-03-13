Faruk Acar, AK Parti'nin son seçim anketini paylaştı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, "Medya Sahuru Buluşması" kapsamında AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen sahur programında, gazetecilerle bir araya geldi.

Burada katılımcılara hitap eden Acar, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Acar, AK Parti politikalarının anketlere yansımalarına ilişkin de bilgi verdi.

"AK PARTİ ANKETLERDE YÜZDE 37 CİVARINDA"

AK Parti'nin her daim "pazar günü seçim olacak" gibi bir formatta çalıştığına dikkati çeken Acar, şöyle konuştu:

"Yaklaşık olarak yüzde 36-37 civarında AK Parti'nin oyları, iyi bir yere geldiğini söyleyebiliriz. 25-26 dolayında da şu anda CHP'nin düştüğünü görüyoruz.

Bundan 6-7 ay önce biraz daha yakın bir seviye söz konusuydu. Şu anda trend AK Parti lehine gelişen bir yere evriliyor.

Bunu hem Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle hem çevre faktörüyle hem bizim sahadaki tam pres bir şekilde aksiyon almamızla birçok neden ama en önemlisi, AK Parti'nin sürekli kendini güncellemesiyle yorumlayabiliriz."

RAMAZAN'DA DA YOĞUN ÇALIŞMA

Ramazan'da teşkilat üyelerinin yoğun bir şekilde çalıştığına dikkati çeken Acar, "Kadın kolları sahada, gençlik kollarımız sahada. Teşkilatımızın her bireyi, 'Bu Ramazan'da sıkılmadık el bırakmayacağız, muhatap olacağımız tüm ilgili paydaşlarımızla bir araya gelmeye gayret göstereceğiz' dedi. Bunu bir şekilde sizler aracılığıyla toplumumuzla paylaşmaya gayret gösterdik." şeklinde konuştu.

Acar, siyasetin dünyada hareketlendiğini, dünyanın reel politiğinin kaybolduğu bir ortamda Türkiye'nin etrafının ateş çemberi olduğuna işaret ederek, Türkiye'de ise güvenli bir liderin ülkeyi yönettiğini ifade etti.