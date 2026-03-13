Netanyahu: İslam dünya için büyük bir tehdit

İsrail, Gazze'de binlerce masumu öldürdü.

Şimdi ise İran'a yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.

ABD-İsrail, İran arasında saldırılar sürerken dün, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan yeni bir açıklama geldi.

İSLAM'I DÜNYA İÇİN BİR TEHDİT OLARAK NİTELENDİRDİ

Netanyahu dün yaptığı açıklamalarında, "Diğer ülkeler de Orta Çağ'a dönmek istiyor. Bunun sadece İsviçre'ye özgü olduğunu söylemiyoruz.

İsviçre'de şu anda Sünni'siyle Şii'siyle radikal İslam, tüm dünya için büyük bir tehdit.

"DÜŞMANLARIMIZA SALDIRMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Bunun kendiliğinden çözüleceğini söyleyemeyiz. Düşmanlarımıza saldırmaya devam ediyoruz. Öylece durup bu işin kendi kendine çözülmesini bekleyemeyiz." dedi ve yardım çağrısı yaptı.

BASIN TOPLANTISI SIRASINDA SİRENLER ÇALDI

Öte yandan, Netanyahu'nun konuşmasına devam ettiği sırada İran'dan İsrail'e çok sayıda füze fırlatıldı.

Önce telefonlara uyarı alarmları gönderildi, ardından İran füzeleri nedeniyle başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok kentinde sirenler çaldı.