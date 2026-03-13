İşte Benim Stilim yarışmacısıydı! Ayşegül Eraslan evinde ölü bulundu

Moda tasarımcısı ve sosyal medya fenomeni Ayşegül Eraslan, sosyal medyadan dikkat çeken paylaşımlar yaptıktan kendisinden haber alınamamıştı. Eraslan'ın intihar ettiği belirlendi.

KANLI NOT

Fenomen, en son Instagram hesabından kanlı bir not kağıdı paylaşarak takipçilerine veda etmişti.

Olayın ardından Ayşegül Eraslan'ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlar mercek altına alındı. Özellikle Instagram hikayesinde paylaştığı bir mesaj ve kanlı bir not fotoğrafı, takipçileri arasında büyük endişe ve üzüntüye neden oldu.

"KİMSEYE KÖTÜLÜĞÜM OLMADI"

Eraslan, mesajında, "Paylaşmadığım şeyler olacaktır, sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım. Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı." ifadelerini kullanmıştı. Bu mesajın ardından paylaştığı kanlı not fotoğrafı ise, intihar iddialarını güçlendirdi.

Polis ekipleri, olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu. Eraslan'ın ölüm nedenini belirlemek için otopsi yapılacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülürken, Eraslan'ın yakın çevresinin de ifadesine başvurulacağı belirtildi.