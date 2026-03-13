Tarkan, Abu Dhabi'deki 2 konserini iptal etme kararı aldı

Dünyanın gözü kulağı Orta Doğu'da...

28 Şubat'ta İran'a yönelik başlayan İsrail-ABD ortak saldırıları savaşın fitilini ateşledi.

İran'ın misilleme saldırıları ise Körfez'i adeta yangın yerine çevirdi.

İran balistik füzeleri ile vurulan Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Katar, Kuveyt, Irak gibi ülkelerde kaos hakim.

Son dönemde turizmi canlandırmak için birçok etkinliğe ve ünlü isme ev sahipliği yapan BAE'de ise bu kaos her geçen gün büyüyor.

BAE'DE SAVAŞ KRİZİ

Savaşın hemen başında sosyal medya ünlülerinin paylaşımları ile krizi durdurmak için çaba gösteren BAE yetkilileri, yapılan tüm 'üşle güvenli, hayat devam ediyor' paylaşımlarına rağmen başarılı olamadı.

Bu kapsamda oteller boşaldı, etkinlikler ve rezervasyonlar art arda iptal ediliyor.

Yaşananlardan Tarkan da nasibini aldı.

Geçtiğimiz ay, 7 yıl aradan sonra İstanbul’da büyük bir coşkuyla sevenleriyle buluşan Tarkan, biletleri dakikalar içinde tükenen 10 konserlik serini 4 Şubat gecesi final yaparak bitirmişti.

TARKAN'DAN İPTAL HABERİ

Konser maratonuna devam eden Tarkan'ın yeni rotası Abu Dhabi'ydi.

“Gel Konuşalım” programında yorumculuk yapan Mehmet Üstündağ'ın aktardığına göre, Tarkan ve ekibi, bölgedeki gelişmeler nedeniyle Abu Dhabi'de 16 ve 17 Nisan’da yapılması planlanan konserleri iptal etme kararı aldı.

DUBAİ KONSERİ İSTİYOR

Ancak organizasyonların iptalleri bölgeyi güvensiz göstereceğinden Dubai yerel yönetimi, konserlerin olması için ısrar ediyor.