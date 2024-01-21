Akın akın! Gölcük Tabiat Parkı'nda tatil yoğunluğu Gölcük Tabiat Parkı'nda etkili olan kar yağışı dolayısıyla kartpostallık manzaralar ortaya çıkarken, vatandaşlar ise manzaranın tadını çıkardı.

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İHA

Bolu kar yağışının etkisi altına girdi.

Bolu’da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla Gölcük Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı. Muhteşem doğasıyla beyaza bürünen park, vatandaşların akınına uğruyor.

Gölcük’e ziyarete gelen aileler göl etrafında yürüyüş yaparak doğayla iç içe vakit geçirdi.

Bol bol fotoğraf çektirildi, hafta sonu değerlendirildi

Ziyaretçiler, Gölcük'ün sembolü olan konuk evi önünde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi

Bazı vatandaşlar ise piknik alanlarında mangal yaparak hafta sonunu değerlendirdi. Kış güzelliğinin yaşandığı Gölcük, havadan da görüntülendi.

"Karlı halini de görmek istedik"

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden Gölcük Tabiat Parkı'na ziyarete gelen Şakir Calap, "Gölcük güzel, daha önce de gelmiştik. Bir de karlı halini görmek istedik. Çok beğendik" dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)