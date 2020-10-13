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    Aksaray polisi 19 ton kaçak tütün ele geçirdi

    Polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu 2 tırda ele geçirilen 19 ton 700 kilo kaçak tütüne, el konuldu.
    • İHA
    • 13.10.2020 - 13:59
    • Güncelleme : 13.10.2020 - 13:59
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    Aksaray polisi 19 ton kaçak tütün ele geçirdi

    Aksaray-Adana karayolu üzerinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi uygulama noktasında, rutin yol kontrolü yapan KOM ekipleri şüphe üzerine 2 tırı durdurdu.

    Ehliyet ve ruhsat sorduğu tır sürücülerin tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen KOM ekipleri, tırları aramak için kontrol noktasına çekti.

    ARAÇLARDAN 19 TON KAÇAK TÜTÜN ÇIKTI

    Burada 2 tırda yapılan aramalarda 1.970 koli içerisine gizlenmiş toplam 19 ton 700 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

    Araç sürücüleri N.Y. (20) ve Ç.N. (31) hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapılırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Aksaray’da 19 ton 700 kilo kaçak tütün ele geçirildi

    Aksaray polisi 19 ton kaçak tütün ele geçirdi #1

    Aksaray polisi 19 ton kaçak tütün ele geçirdi #2

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