İsrail'den Beyrut'a yeni hava saldırısı

Orta Doğu ateş çemberi..

ABD ile bir yandan İran'a saldırıları devam eden İsrail, Beyrut'u da hedef alıyor..

İsrail savaş uçakları, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyinde Hizbullah’ın etkin olduğu Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenliyor.

YENİ HAVA SALDIRISI

İsrail ordusu, halkı evlerini terk etmeye zorladığı Dahiye bölgesine 2 yeni hava saldırısı daha gerçekleştirdi.

CANLI YAYINDA PATLAMALAR YAŞANDI

İsrail'in saldırıları canlı yayına yansıdı.

Saldırıların ardından bölgede art arda patlamalar meydana geldiği ve yoğun duman yükseldiği görüldü.

İSRAİL: SALDIRILAR DEVAM EDECEK

Öte yandan İsrail ordusu, Dahiye bölgesine geniş çaplı bir saldırı dalgasının başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, saldırıların devam edeceği tehdidinde bulunuldu.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu ise İsrail savaş uçaklarının Beyrut'un Dahiye bölgesinde yüksek katlı binaları hedef aldığını öne sürdü.

İsrail ordusu gün içerisinde de Dahiye'ye hava saldırısı düzenlemişti.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 634'e, yaralı sayısının ise 1586'ya yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümeti, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 816 bin 700 kişinin başvurduğunu açıklamıştı.