Aksaray'da alkollü sürücü dehşeti: Kaldırıma çıkıp 3 kişiyi yaralayıp, ters yola girip 5 araca çarptı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Aksaray'da alkollü sürücü dehşet saçtı...

Aksaray'ın Hamidiye Mahallesi Eski Sanayi Caddesi'nde yaşanan olayda, 68 yaşındaki Ali K., aşırı alkol aldıktan sonra aracına binip trafiğe çıktı.

ONLARCA İNSANIN BULUNDUĞU KALDIRIMA ÇIKTI

Ali K., Atatürk Bulvarından Eski Sanayi Caddesi'ne ters olmasına rağmen kaldırıma çıkarak girdi.

Belediyenin camdan yaptırdığı bariyerleri parçalayarak onlarca insanın bulunduğu kaldırıma çıkan sürücü, aydınlatma direğine çarptı ve elektrik kutusuna çarptı.

3 KİŞİ YARALANDI

Geri manevra yaparak engelden kurtulan sürücü kaldırımdan giderek ters yola girdi.

Bu sırada Dilan C., Arzu D. ve ismi belirlenemeyen 3 yayaya çarpan sürücü, kaldırımdan inince de park halindeki araçlara çarptı.

3 tekerlekli motosiklete de çarpan sürücü, toplam 5 araca çarparken, girdiği ters yolda karşısına minibüs çıkınca durmak zorunda kaldı.

SÜRÜCÜ TEKME TOKAT DERBEDİLDİ

Bu sırada sürücüye öfkelenen esnaf ve vatandaşlar ellerine geçirdikleri sopa ve demirlerle araca saldırdı.

Tekme atarak araç camlarını kırmaya çalışan kadın erkek vatandaşlar, bir süre sonra sürücüyü tekme tokat darbetti.

Vatandaşlar polis ekiplerinin gelmesiyle şahsı bırakırken, yaşananlar anbean vatandaşların cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Sürücünün çarptığı 3 kişi ve darp sonucu yaralanan sürücü, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılar ve sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis alkollü sürücüyü tedavi sonrası gözaltına aldı.

EHLİYETİNE 6 AY SÜREYLE EL KONULDU

Sürücünün yapılan alkol muayenesinde 2.67 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücüye alkollü araç kullanmaktan ceza kesilirken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Öte yandan sürücü hakkında adli işlem başlatılarak Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.