Trabzonspor, Kayserispor'u 3-1'lik skorla mağlup etti

Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor'u karşısından 3-1'lik skorla sahadan galip ayrılmayı başardı.
Ligde şampiyonluk yarışı devam ediyor.
Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi.
Bordo mavili ekip karşılaşmadan 3-1'lik skorla galip ayrılmayı başardı.
ONUACHU DUBLE YAPTI
Trabzonspor, 45+2. dakikada Onuachu'nun golüyle öne geçti.
Nijerylaı yıldız, 5 dakika sonra ise penaltı vuruşuyla ağları havalandırarak farkı 2'ye çıkardı.
Bilal Bayazit'in 53. dakikada kendi kalesine attığı golle skor 3-0'a geldi.
KAYSERİSPOR 10 KİŞİ KALDI
Kayserispor 7. dakikada Dorukhan Toköz'ün gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.
ZİRVE TAKİBİ DEVAM EDİYOR
Bu sonuçla birlikte üst üste 3. galibiyetini alan bordo-mavililerin puanı 54'e yükseldi.
Kayserispor ise 20 puanla 17. sırada kaldı.
SIRADA İÇ SAHADA RİZE VAR
Fatih Tekke'nin öğrencileri, ligde gelecek hafta Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
Kayseri ekibi, Samsunspor deplasmanına gidecek.