SON DAKİKA! İran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmalar 10.gününde de sürüyor.

Çatışmalar devam ederken Türkiye, taraflara barış çağrısında bulunuyor ve gerekli önlemleri de alıyor..

Ancak bugün İran'dan ateşlenen füze, Türk hava sahasına girdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk hava sahasına giren balistik füzenin Doğu Akdeniz'de NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

İRAN BÜYÜKELÇİSİ'NE TÜRK HAVA SAHASINA DÜŞEN FÜZE SORULDU

Yaşanan gelişmeler sonrası gelen son dakika bilgisine göre İran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

İran Büyükelçisi'nden balistik füze ile ilgili izahat istendi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İRAN'A UYARI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalarında İran'ı uyardı.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Samimi uyarılarımıza rağmen Türkiye’nin dostluğunu zora sokacak son derece yanlış ve provokatif adımlar atılmaya devam ediyor.



Milletimizin kalbinde ve zihninde derin yaralar açacak, bin yıllık komşuluk ve kardeşlik hukukumuza gölge düşürecek bir hesabın içine girilmemelidir.



Bugünkü hadise bağlamında yanlışta ısrar edilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyorum.



Gelişmeleri NATO ve diğer müttefiklerimizle eşgüdüm içinde takip edecek, güvenliğimizi tahkim edecek ilave önlemleri almayı sürdüreceğiz.