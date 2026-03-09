Mücteba Hamaney'in İran'ın yeni lideri seçilmesi Donald Trump'ı memnun etmedi

İran Uzmanlar Meclisi Gilan Vilayeti Üyesi Seyyid Ali Hüseyni Eşkevari, İsrail- ABD'nin 28 Şubat’taki saldırısında ölen Ali Hamaney’in oğlu “Mücteba Hamaney’i yeni lider olarak seçtiklerini” belirtti.

Eşkevari, sosyal medyada yer alan açıklamalarında, Uzmanlar Meclisi’nin, ülkenin yeni liderini seçtiğini söyledi.

Uzmanlar Meclisi’nin büyük bir çoğunlukta yeni liderin ismi üzerinde mutabık kaldığını belirten Eşkevari, "İnşallah Hamaney ismi İran’ın yeni lideri olarak devam edecek." dedi.

TRUMP: YENİ LİDERDEN MEMNUN DEĞİLİM

ABD Başkanı Donald Trump, New York Post gazetesine verdiği mülakatta, İran'la ilgili son durumu değerlendirdi.

Trump, İran'daki lider seçimini yakından takip ettiklerini belirterek, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran lideri Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in ülkenin yeni lideri olmasına ilişkin, "Onun lider olmasından memnun değilim." dedi ve Hamaney ile nasıl bir süreç yürüteceği konusunda yorum yapmadı.

"BÖLGEYE ASKER GÖNDERMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ"

ABD Başkanı ayrıca, İran'ın İsfahan kentindeki nükleer materyallerin "güvence altına alınması" için bölgeye Amerikan askeri gönderme gibi düşüncelerinin olmadığını kaydetti.

Trump, "Şu anda bu konuda bir karar almadık ancak bunun (bölgeye asker göndermenin) yakınında bile değiliz." değerlendirmesini yaptı.

YENİ LİDERİN BELİRLENMESİ İÇİN ADRES: UZMANLAR MECLİSİ

İran’da dini lideri seçme yetkisi, din adamlarından oluşan İran Uzmanlar Meclisi’ne ait.

İran Anayasası’nın 111. maddesine göre liderin ölümü, istifası veya görevden alınması durumunda Meclis en kısa sürede yeni lideri belirlemek ve ilan etmek zorunda.

Yeni lider belirlenene kadar ise geçici konsey liderlik görevlerini yürütüyor.