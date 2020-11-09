Kadını önce araçla kaçırmak isteyen zanlı, yine reddedilince sokak ortasında sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı. Zanlı yakalanırken, kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bir süre önce Ahmet Y.’nin (41) iş yerinde çalışmaya başlayan yabancı uyruklu Zolaika R. (45), iş yeri sahibinin kendisine arkadaşlık isteğinde bulunması ve sürekli olarak rahatsız etmesi üzerine işten ayrıldı.

İşten ayrılan kadının peşini bırakmayan iş yeri sahibi Ahmet Y. sürekli olarak kadını takip ederek arkadaşlık istediğinde bulunmaya devam ederken, gece yarısı yine kadını takip ederek dışarı çıktığı esnada zorla arabaya bindirmek istedi.

EKMEK BIÇAĞI İLE KOVALADI

Kadının araca binmeyi reddetmesi ve kaçmaya başlaması üzerine Ahmet Y. ekmek bıçağı ile araçtan inerek Aksaray’ın Taşpazar Mahallesi 857 Sokak’ta kadının peşinden koşmaya başladı.

Ahmet Y., bir süre sonra yakaladığı kadını sokak ortasında sırtından bıçaklayarak, yaraladı.

KADININ DURUMU AĞIR

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, kanlar içinde yere yığılan kadın olay yerine gelen ekipler tarafından Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Aksaray’da arkadaşlık isteğini reddeden kadını bıçakladı VİDEO

Burada tedavi altına alınan kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Ahmet Y. olayın ardından kayıplara karıştı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayla ilgili araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri kısa sürede şahsı kaçtığı araçla yakaladı.

Yakalanan şüpheli hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.