Aksaray'da hırsızlar 57 saniyede otomobili soydu Aksaray'da otomobille başka bir otomobilin yanına gelerek 57 saniyede otomobili soyup soğana çeviren hırsızlar önce güvenlik kamerasına, ardından polise yakalandı.

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İHA

Aksaray merkez Bahçesaray Mahallesi'nde otomobille oto sanayine gelen 2 kişi başka bir otomobilin yanına park ederek 57 saniye içinde otomobili soyup soğana çevirdi.

Araçta bulunan 2 adet teyp, ses sistemi, 4 adet hoparlör ve çeşitli özel eşyaları çalan şahıslar olay yerinden kaçtı.

Sabah sahibinin fark etmesi üzerine ortaya çıkan olay polise bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

Yakalandılar

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızların peşine düşen polis ekipleri bölgede bulunan güvenlik kameralarından yola çıkarak şahısların kimliklerini tespit etti.

Şahısların olayı gerçekleştirmesinden kaçış istikametine yönelik civardaki tüm kameralar dahil olmak üzere toplam 22 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü izleyen ekipler şüphelileri adeta eliyle koymuş gibi bularak yakaladı.

Evde yapılan aramada araçtan çalınan malzemelerin bir kısmı bulunarak sahibine teslim edildi.

Tutuklandı

Gözaltına alınan N.Y. (31) ve F.A. (27) emniyetteki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi.

N.Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken F.A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)