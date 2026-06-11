İran Devrim Muhafızları: Kuveyt ve Bahreyn'de ABD'ye ait 18 hedefi vurduk

ABD'nin İran'ın güneyine düzenlediği saldırılara karşılık gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yazılı açıklama yapıldı.

ABD'nin saldırılarında Bender Abbas Havalimanı ile polis ve güvenlik birimlerinin hedef alındığı belirtilen açıklamada saldırılara karşılık hava kuvvetleri ve donanma tarafından ABD üslerine misilleme saldırıları gerçekleştirildiği aktarıldı.

İki dalga halindeki saldırılar kapsamında ABD'nin Kuveyt'teki Ali El Salim ve Ahmed El Cabir hava üsleri ile Bahreyn'deki Şeyh İsa Hava Üssü'nde Amerikan ordusuna ait '18 önemli hedefin vurularak imha edildiği' ifade edildi.

"ABD DONANMASI HEDEF ALINDI"

İran ordusunun açıklamasında ise "Ateşkes ihlali ve ABD terörist ordusunun ülkenin güneyindeki bölgelere saldırılarının ardından İran İslam Cumhuriyeti Ordusu, Bahreyn'deki ABD 5. Filosu'nu çeşitli türde yıkıcı insansız hava araçlarıyla hedef aldı" denildi.

Saldırıların ABD 5. Filosu'nun iletişim kuleleri ve hava savunma sistemlerini hedef aldığı aktarılırken ordunun silahlı kuvvetlerin diğer birimleriyle 'düşmanla ölümüne savaşmaya hazır olduğu ve saldırgan düşman cezalandırılana kadar durmayacağı' vurgulandı.

ABD'nin 'sahte bahanelerle' Cask, Sirik ve Keşm'de çeşitli noktalara saldırdığı aktarılan açıklamada saldırılarda Sirik'te 2 su deposunun vurulduğu ve 1 iletişim kulesinin hasar gördüğü belirtildi.

Saldırılara karşılık Devrim Muhafızları Ordusu Donanması'nın sabah yerel saatle 02.30'da ABD'nin Bahreyn'deki 5. Filosu'nu insansız hava araçlarıyla saldırı altına aldığı kaydedildi.

BAHREYN'DEN GÜVENLİ BÖLGELERE GİTME ÇAĞRISI

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülkede sirenlerin çaldığını duyurarak halka güvenli yerlere gitme çağrısı yaptı.

Ülke genelinde sirenlerin çaldığı belirtilen paylaşımda halktan sakin olmaları, en yakın güvenli yere yönelmeleri ve haberleri resmi kanallardan takip etmeleri istendi.

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