ABD Başkanı Trump: İran anlaşmayı imzalamazsa saldırılar şiddetlenecek

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'daki çok sayıda hedefe yönelik 'meşru müdafaa' saldırıları başlatıldığını duyurmuş ve İran'ın güneyindeki bölgeler ABD saldırılarının hedefi olmuştu.

Trump, Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda İran'a yönelik yeni saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

İran'ın içindeki hedefleri vurmak için 49 Tomahawk füzesinin kullanıldığını belirten Trump, bunların bir kısmının başkent Tahran'a yaklaşık 65 kilometre mesafede olduğunu söyledi.

"İRANLI YETKİLİLER BOMBALAMANIN DURMASINI İSTEDİ"

Trump, ABD'ye ait savaş uçaklarının İran hava sahasında uçtuğunu belirterek ülkenin güneybatı bölgelerinde radar ve hava savunma sistemlerini imha ettiğini kaydetti.

'İranlı üst düzey yetkililerin kendisini aradığını ve bombalamayı durdurmalarını istediğini' aktaran Trump, saldırıların yakında duracağını belirtti.

"ANLAŞMA İMZALANMAZSA SALDIRILAR ŞİDDETLENECEK"

İran'ın anlaşmayı imzalamaması halinde ise Trump, küfürlü bir ifade kullanarak eğer anlaşmayı imzalamazlarsa yarın onları 'çok şiddetli şekilde' bombalayacaklarını vurguladı.

Trump, bunun dünya üzerinde en çok ihlal edilen ateşkes olduğunu da savundu.

"TRUMP İLE HİÇBİR TEMAS KURULMADI"

İran devlet televizyonuna konuşan ismi açıklanmayan üst düzey İranlı yetkili ise Trump'ın 'İranlı yetkililerin kendisini doğrudan arayarak bombalamaların durmasını istediğine' ilişkin iddiasına cevap verdi.

İranlı yetkili, "Trump'ın İranlı yetkililerin doğrudan kendisiyle konuştuğu ve bombalamaya ara verilmesini talep ettiği iddiası tamamen yalandır. Trump ile hiçbir temas kurulmadı ve İran saldırganlıklara askeri olarak yanıt veriyor" ifadelerini kullandı.

ABD, İran'daki çok sayıda hedefe saldırı başlattı