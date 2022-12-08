Petrol
79.12
2.53%
Euro
19.6017
0.07%
Dolar
18.6418
0.05%
Altın
1.073
0.25%
Borsa
4824
-0.07%
Bitcoin
318.581
-0.02%
BTXN Coin
5.14
-0.38%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Güneşli 11 C

    Aksaray'da kazada 1 kişiyi öldüren belediye başkanı tutuklandı

    Kullandığı otomobille Şammaz Çağlayan'ın otomobiline çarparak ölümüne neden olan Adıyaman'ın Akıncılar Belde Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya tutuklandı.
    • 08.12.2022 - 15:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aksaray'da kazada 1 kişiyi öldüren belediye başkanı tutuklandı

    Aksaray-Adana kara yolunun 27'nci kilometresinde Adana'ya gitmek için yola çıkan Akıncılar Belde Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya'nın kullandığı 06 FC 9643 plakalı otomobil, önündeki Şammaz Çağlayan yönetimindeki 60 TG 261 plakalı otomobile çarptı.

    Çağlayan'ın otomobili, yaklaşık 150 metre sürüklenip devrildi.

    Kazada sürücü Şammaz Çağlayan öldü, yanındaki Şaban Çağlayan ve Kasım Çağlayan ile diğer otomobilin sürücüsü İsmet Çetinkaya ise yaralandı.

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralı 3 kişi, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Aksaray da kazada 1 kişiyi öldüren belediye başkanı tutuklandı #1

    Belediye başkanı tutuklandı

    Tedavisinin ardından taburcu olan belediye başkanı İsmet Çetinkaya, kazada 1 kişinin ölümüne neden olduğu için gözaltına alındı ve sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

    Şammaz Çağlayan, bugün öğle namazı sonrası Akçakent köyünde toprağa verildi. Şaban Çağlayan ile Kasım Çağlayan'ın tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

    Aksaray da kazada 1 kişiyi öldüren belediye başkanı tutuklandı #2

    Aksaray da kazada 1 kişiyi öldüren belediye başkanı tutuklandı #3

    Aksaray da kazada 1 kişiyi öldüren belediye başkanı tutuklandı #4

    Aksaray da kazada 1 kişiyi öldüren belediye başkanı tutuklandı #5


    Yol kenarındaki boşluğa düştü
    3. Sayfa

    Yol kenarındaki boşluğa düştü

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at
    Advertorial

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at

    PTT çalışma saatleri 2022! PTT kaçta açılıyor, öğle arası kaçta?
    Yaşam

    PTT çalışma saatleri 2022! PTT kaçta açılıyor, öğle arası kaçta?

    Görüş Bildir