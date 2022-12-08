Aksaray'da kazada 1 kişiyi öldüren belediye başkanı tutuklandı

Kullandığı otomobille Şammaz Çağlayan'ın otomobiline çarparak ölümüne neden olan Adıyaman'ın Akıncılar Belde Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya tutuklandı.

Aksaray-Adana kara yolunun 27'nci kilometresinde Adana'ya gitmek için yola çıkan Akıncılar Belde Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya'nın kullandığı 06 FC 9643 plakalı otomobil, önündeki Şammaz Çağlayan yönetimindeki 60 TG 261 plakalı otomobile çarptı.

Çağlayan'ın otomobili, yaklaşık 150 metre sürüklenip devrildi.

Kazada sürücü Şammaz Çağlayan öldü, yanındaki Şaban Çağlayan ve Kasım Çağlayan ile diğer otomobilin sürücüsü İsmet Çetinkaya ise yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralı 3 kişi, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Belediye başkanı tutuklandı

Tedavisinin ardından taburcu olan belediye başkanı İsmet Çetinkaya, kazada 1 kişinin ölümüne neden olduğu için gözaltına alındı ve sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Şammaz Çağlayan, bugün öğle namazı sonrası Akçakent köyünde toprağa verildi. Şaban Çağlayan ile Kasım Çağlayan'ın tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.