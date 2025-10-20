Aksaray'da köpeğe çarpmamak için manevra yaptı: Tır refüje devrildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Aksaray'da Aksaray-Adana karayolunda korkutan bir kaza yaşandı...

Olayda, Konya'nın Karapınar ilçesinden tırına yüklediği pancarlarla Amasya'ya gitmek üzere yola çıkan 41 yaşındaki Gökhan Çorakçı, Aksaray'a geldiğinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Manevra yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederken, kontrolden çıkan tır refüje devrildi.

Devrilen tırın dorsesindeki pancarların dökülmesiyle yol trafiğe kapandı.

KÖPEK OLAY YERİNDEN AYRILMADI

Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kaza mahalline gelen ekipler yolda güvenlik önlemi aldı. Yaralananın olmadığı kazaya sebep olan köpek ise olay yerinden ayrılmadı.

TIR SÜRÜCÜSÜ KAZAYI ANLATTI

Kazayı anlatan tır sürücüsü Gökhan Çorakçı, "Köpek denk geldi önüme. Ondan kaçalım derken zaten ben de hapşırıyordum, hiçbir şey hatırlamıyorum. Ondan sonra refüje girmişim, yatmış araba" dedi.