Senai Demirci ile Ramazan’a Dair 17. Bölüm

SENAİ DEMİRCİ İLE RAMAZANA DAİR PROGRAMINI YOUTUBE KANALIMIZDA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ensonhaber YouTube kanalında Senai Demirci ile Ramazan’a Dair programı, Ramazan'ın 17. gününde de sizlerle.

Demirci, yayınlanan son bölümde Hz. Muhammed'in (S.A.V.) hayatına odaklanıyor.

"Allah Resulü'nü (S.A.V.) bugüne kadar eksik anlattık." diyen Demirci, Mustafa Akkad'ın yönetmenliğini yaptığı dünyaca meşhur Çağrı filmine atıf yaptı.

BİR RAMAZAN KLASİĞİ: ÇAĞRI FİLMİNİ İZLEMEK

Ramazan ayının klasiklerinden birinin de bu filmi o etkileyici müziğinin tüyleri diken diken eden etkisiyle izlemek olduğuna dikkat çeken Demirci, film çekimi sırasında yaşanan ilginç olayları anlattı.

Hz. Muhammed'in hayatının anlatıldığı filmi çeken Akkad'ın hatıralarından alıntılar yapan Demirci, Peygamber'i taşlama ve Hz. Hamza'nın öldürülmesi sahnelerinde nasıl zorlandığına dikkat çekti.

Buradan hareketle Hz. Muhammed'in hayatını anlatış şekillerine de bir eleştiri getiren Demirci, hep savaşların ön plana çıkartılmasının doğru olmadığına değindi.

"O'NUN HAK KETTİĞİ BİR İMAJ MI"

Demirci şu ifadeleri kullandı:

"Peygamberimizi bütün savaşları askeri savaşları 23 yıllık peygamberlik döneminde 52 gün yani 2 ay değil bütün fiziki savaşlarını oluşturuyor.

Bedir, Uhud, Hendek gibi savaşları toplasan 53 gün ediyor. 23 yıllı peygamberlik hayatını nasıl anlatıyoruz? Kılıçda kalkanla, oklai mızrakla anlatıyoruz.

O’nun hak kettiği bir imaj mı? Asıl savaş nerede çıktı? Nedir dert? bütün savaş Kur’an’ın etrafında oluyor."