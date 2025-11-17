Aksaray'da okuldan çıkan liseli gence bıçaklı saldırı

- Aksaray'da 17 yaşındaki M.D., okul çıkışı bıçaklı saldırıya uğradı.
- Çevredekiler durumu yetkililere bildirdi ve M.D. hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu iyi.
- Polis, saldırganı yakalamak için soruşturma başlattı.
Aksaray’ın Taşpazar Mahallesi Eski Sanayi Caddesi’nde, okuldan çıkan 17 yaşındaki M.D., sokakta tanımadığı bir kişi tarafından bacağından bıçaklandı.
Yaralanan genç neye uğradığını şaşırırken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALI GENCİN DURUMU İYİ
Sağlık ekipleri, ambulansa aldıkları M.D.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için soruşturma başlattı.