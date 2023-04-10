Aksaray'da panodaki kaçak nedeniyle akıma kapılan elektrik şirketi çalışanı öldü Aksaray'da elektrik tüketimini yazmak için gittiği evde panodaki kaçak nedeniyle akıma kapılan 35 yaşındaki işçi Osman Alaer, hayatını kaybetti.

DHA

Aksaray'da kaçak elektrik can aldı..

Saat 15.00 sıralarında Yeşilova beldesindeki müstakil evde meydana gelen olayda, elektrik dağıtım şirketinde çalışan Osman Alaer, tüketim miktarını kontrol ettiği sırada elektrik panosundaki kaçak nedeniyle akıma kapıldı.

Hayatını kaybetti

İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, 3 çocuk babası Alaer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Alaer'in cenazesi, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.