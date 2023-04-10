Aksaray'da panodaki kaçak nedeniyle akıma kapılan elektrik şirketi çalışanı öldü
DHA

Aksaray'da can aldı..

Saat 15.00 sıralarında Yeşilova beldesindeki müstakil evde meydana gelen olayda, dağıtım şirketinde çalışan Osman Alaer, tüketim miktarını kontrol ettiği sırada elektrik panosundaki kaçak nedeniyle akıma kapıldı.

Hayatını kaybetti

İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, 3 çocuk babası Alaer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Alaer'in cenazesi, otopsi için Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Panodaki kaçak nedeniyle akıma kapılan elektrik şirketi çalışanı öldü #1