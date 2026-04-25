Aksaray'da seyir halindeki otomobilde yangın

Aksaray’ın Eskil ilçesinde hareket halindeki bir otomobilde çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu. Motor bölümünden yükselen alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.

MOTOR BÖLÜMÜNDEN ALEVLER YÜKSELDİ

A.K. yönetimindeki 68 EU 930 plakalı otomobil, ilçe merkezinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından yanmaya başladı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine sürücü, aracı durdurarak kendini dışarı attı.

İTFAİYE KONTROL ALTINA ALDI

İhbar üzerine bölgeye Eskil Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve tamamen söndürdü.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken otomobilde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Araç tamamen kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.