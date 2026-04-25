Taşlıca köyünün efsanevi hikayesi: 'Anadolu' adının doğduğu yer

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Taşlıca köyü, hem tarihi hem de efsanelerle örülü geçmişiyle Anadolu kültüründe özel bir yere sahip. Rivayetlere göre “Anadolu” isminin kökeni de bu köyde anlatılan bir hikâyeye dayanıyor.

"ANADOLU" İSMİNİN EFSANEVİ DOĞUŞU

Köyde anlatılan rivayete göre Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubad’ın bölgeye gelişinde yaşanan bir olay, “Anadolu” isminin doğuşuna kaynaklık etti. Kırmızı Ebe’nin bir taşın içine ayran doldurması ve bu ayranın hiç eksilmemesi üzerine askerlerin “Ana doluyor” sözünü söylemesi, zamanla “Anadolu” ifadesine dönüştü.

KIRMIZI EBE VE AYRAN TAŞI EFSANESİ

Halk arasında “Kırmızı Ebe” olarak bilinen kişinin, Selçuklu askerlerine ikram ettiği ayranı büyük bir taş içine koyduğu ve bu taşın “Ayran Taşı” olarak anıldığı anlatılıyor. Rivayetlere göre bu olay, köyün en bilinen efsanelerinden biri haline geldi.

ORUÇ GAZİ VE BÖLGENİN TÜRKLEŞME SÜRECİ

Bölgede adı geçen önemli figürlerden biri de Oruç Gazi. Rivayetlerde, Oruç Gazi’nin bölgenin Türkleşmesinde ve yerleşime açılmasında rol oynadığı, Hoca Ahmet Yesevi geleneği içinde yetiştirildiği ifade ediliyor.

TÜRBELER VE KUTSAL MEKANLAR İLGİ GÖRÜYOR

Taşlıca köyü içinde yer alan Kırmızı Ebe Türbesi, Oruç Gazi Türbesi ve Gelin Kayası gibi noktalar, hem yerli hem yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Köydeki her taşın ayrı bir efsaneyle ilişkilendirilmesi dikkat çekiyor.

GELİN KAYASI VE GELENEKLER

Köyde anlatılan bir başka efsane ise Gelin Kayası. Rivayete göre davul çalınmasıyla ilgili uğursuzluk inancı, bu efsaneye dayanıyor ve bazı gelenekler günümüzde de yaşatılıyor.

Köy sakinleri, “Ayran Taşı”nın zaman zaman çalındığını ancak tekrar yerine döndüğünü anlatarak, bu taşın kutsal kabul edildiğini ifade ediyor.

Tarihi ve mistik anlatılarıyla öne çıkan Taşlıca köyü, her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Özellikle efsaneleri araştırmak isteyen yerli turistlerin köyü sıkça ziyaret ettiği belirtiliyor.