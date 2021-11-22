Aksaray’da, uyurken eşi tarafından bıçaklandı

Aksaray’da, uyurken eşi tarafından bıçaklandı

Ramazan U., sabah saatlerinde uyuyan eşi Sevgül U.’ya bıçakla saldırdı. Kolundan ve göğsünden yaralanan Sevgi U.’nun vücudunda, kırılan bıçak saplı kaldı.

Aksaray’ın merkez ilçesine bağlı Hasas Mahallesi Sefa Altınsoy Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın 4’üncü katında ikamet eden Ramazan U. (65), saat 07.30 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle evde uyuyan eşi Sevgül U.'ya (51) mutfaktan aldığı bıçakla saldırdı.

Kolundan bir ve göğsünden aldığı üç bıçak darbesiyle uyanan kadın, kanlar içinde çığlık atarak komşularından yardım istedi.

EKİPLER KURTARDI

Kadının bağırmasını duyan komşuları da polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sevgül U., ihbar üzerine eve gelen ekipler tarafından eşinin elinden kurtarıldı.

Aksaray’da, uyurken eşi tarafından bıçaklandı VİDEO



HAYATİ TEHLİKESİ BULUNDUĞU ÖĞRENİLDİ

Sağlık görevlilerince ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sevgül U.'nun, röntgen çekilmesi sonucunda kırılan bıçağın vücudunda saplı kaldığı anlaşıldı.

Ameliyata alınan kadının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olay sırasında eli ve yüzü kanlar içinde kalan Ramazan U. da polis ekiplerince gözaltına alındı.