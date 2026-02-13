Aksaray'da yasal sınırın 4 katından fazla alkollü çıktı: Gazeteciye el sallayıp yüzüne tükürdü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, gece yarısı cadde üzerinde alkol uygulaması başlattı.

Şehir merkezi istikametine gerçekleştirilen uygulamada, durumunda şüphelenilen bir otomobil durduruldu.

AKLI ARAÇTAKİ ALKOL ŞİŞESİNDE KALDI

Direksiyon başında elinde alkol şişesiyle birlikte polise yakalanan 56 yaşındaki Osman K. isimli sürücü, polis memurlarınca araçtan indirildi.

Ayakta durmakta bile güçlük çeken sürücü, araçtan indirilse de aklı araç içindeki içki tenekesinde kaldı.

YASAL SINIRIN 4 KATI ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis ekiplerinin alkolmetreyle yaptığı ölçümde, sürücü 2.14 promil alkollü çıktı.

Güçlükle de olsa araca uzanarak içki tenekesini alan sürücü, hiçbir şey olmamış gibi polis memurları ve basın mensuplarının karşısında içmeye devam etti.

"VALLAHİ CANIM ÇOK SIKKIN"

Gazetecilerin "Neden alkollü araç kullanıyorsunuz?" sorusuna "Vallahi canım çok sıkkın" diye cevap veren sürücü, polis ekiplerine de ecel teri döktürdü.

Polis memurunun içki tenekesini bırakmasını istemesi üzerine "Sen mi verdin parasını?" dedi.

GAZETECİLERİ TÜKÜRÜK YAĞMURUNA TUTTU

Gazetecilerin kameraya çekim yapması esnasında alkollü sürücü, kameramana yaklaşarak önce el salladı sonra yüzüne tükürdü.

Ardından polis memuru tarafından koluna girilerek polis aracına doğru götürüldü.

EHLİYETİNE 6 AY SÜREYLE EL KONULDU

Burada da içmeyi sürdüren sürücü, içkisini bitirince elindeki telefonu polis memuruna vererek tenekeyi çöp konteynerine atmaya gitti.

Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 11 bin 626 lira ceza kesilirken ehliyetine de 6 ay süreyle el kondu.

Araç ise olay yerine çağırılan bir yakınına teslim edildi.