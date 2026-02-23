İstanbul'da toplu taşıma araçlarına hız düzenlemesi

İstanbulluları ilgilendiren bir haber var...

İstanbul'da İETT otobüslerinde hız güncellemesi yapıldı.

Sık sık kaza yapan otobüslerde güvenliği sağlamak adına, yeni bir sistem kuruldu.

Bugünden itibaren İETT ve Özel Halk Otobüsleri, 70 kilometre hıza ulaşabilecek.

Yapılan sistem güncellemesiyle araçların hız verileri, dijital ortamda takip edilecek ve anlık olarak izlenecek.

HIZ SINIRI AŞILIRSA NE OLACAK

Hız sınırı aşılırsa, personel hakkında "hız ihlal" raporu oluşturulacak. Bu raporlar kaydedilecek ve gerekli birimler tarafından da değerlendirilecek.

ŞOFÖRLERE UYARI YAPILDI

NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre; yapılan duyuru kapsamında, can ve yolcu güvenliği, trafik kuralları ve kurumsal sorumluluk bilinci çerçevesinde şoförlere uyarıda bulunuldu.