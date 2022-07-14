Aksaray'daki düğünde ateş açıp 2 kişiyi yaralayan şahıs adliyede

Mahallede gerçekleştirilen düğün merasiminde havaya rastgele ateş eden şahıs 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. Ekiplerce yakalanan maganda adliyeye sevk edildi.

Aksaray'ın Taşpazar Mahallesi'ndeki düğünde yine havaya ateş açıldı.

Edinilen bilgiye göre, apartman önünde yapılan düğüne katılan şüphelinin ateşlediği tabancadan çıkan kurşunlardan biri, davetlilerden Arif Balkış'ın ayak bileğine; diğeri de Serdar Baydar'ın sağ kalçasına isabet etti.

Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların, tedavileri sonrası taburcu olduğu belirtildi.

Maganda adliyede

Olayın ardından çalışma başlatan polis, havaya ateş açan kişinin, davetlilerden Mehmet Ali B. olduğunu saptadı.

Gece evinde polis tarafından yakalanan Mehmet Ali B.'nin, ilk ifadesinde, düğün sahibiyle aynı köylü olduğunu ve davet üzerine gittiğini, rastgele tabancayla ateş açtığını söylediği öğrenildi. Mehmet Ali B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.









