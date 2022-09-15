Alanya’da lüks yat alev aldı, 6 kişi kurtarıldı

Lüks gezi yatı, 6 kişiyle çıktığı turda denizin ortasında alev aldı. Lüks yatta bulunanlar kurtarılırken, yangını söndürmek isteyen jet-ski ve sürat teknelerinin sürücüleri su püskürttü.

Antalya’nın Alanya ilçesinde “Şahmeran” adlı lüks gezi yatı, 6 kişiyle tura çıktı.

Tersane açıklarına geldiği sırada lüks yatta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Hepsi kurtuldu

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

Yatta bulunanların bir kısmı kendini denize bırakırken, bir kısmı da Sahil Güvenlik Komutanlığına ait zodyak botla çevredeki diğer yatlara aktarıldı.

Su püskürttüler

Yanan teknenin yakınında bulunan jet-skiler ve sürat teknelerinin sürücüleri, su püskürterek yangını söndürmeye çalıştı.

Bir teknenin bağladığı halat yardımıyla Alanya Limanı'na yanaştırılan lüks yat, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İncelemeden sonra belli olacak

Makine dairesinden çıktığı değerlendirilen yangının kesin çıkış nedeni, yapılacak incelemelerin ardından belli olacak.

İHA’nın haberine göre yangında ölen ya da yaralanan olmadı.