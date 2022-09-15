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    Alanya’da lüks yat alev aldı, 6 kişi kurtarıldı

    Lüks gezi yatı, 6 kişiyle çıktığı turda denizin ortasında alev aldı. Lüks yatta bulunanlar kurtarılırken, yangını söndürmek isteyen jet-ski ve sürat teknelerinin sürücüleri su püskürttü.
    • 15.09.2022 - 17:55
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 18:00
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    Alanya’da lüks yat alev aldı, 6 kişi kurtarıldı

    Antalya’nın Alanya ilçesinde “Şahmeran” adlı lüks gezi yatı, 6 kişiyle tura çıktı.

    Tersane açıklarına geldiği sırada lüks yatta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Hepsi kurtuldu

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

    Yatta bulunanların bir kısmı kendini denize bırakırken, bir kısmı da Sahil Güvenlik Komutanlığına ait zodyak botla çevredeki diğer yatlara aktarıldı.

    Su püskürttüler

    Yanan teknenin yakınında bulunan jet-skiler ve sürat teknelerinin sürücüleri, su püskürterek yangını söndürmeye çalıştı.

    Bir teknenin bağladığı halat yardımıyla Alanya Limanı'na yanaştırılan lüks yat, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

    Alanya’da lüks yat alev aldı, 6 kişi kurtarıldı #1

    İncelemeden sonra belli olacak

    Makine dairesinden çıktığı değerlendirilen yangının kesin çıkış nedeni, yapılacak incelemelerin ardından belli olacak.

    İHA’nın haberine göre yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

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