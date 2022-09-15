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- Alanya’da lüks yat alev aldı, 6 kişi kurtarıldı
Alanya’da lüks yat alev aldı, 6 kişi kurtarıldı
- 15.09.2022 - 17:55
- Güncelleme : 15.09.2022 - 18:00
Antalya’nın Alanya ilçesinde “Şahmeran” adlı lüks gezi yatı, 6 kişiyle tura çıktı.
Tersane açıklarına geldiği sırada lüks yatta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Hepsi kurtuldu
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi.
Yatta bulunanların bir kısmı kendini denize bırakırken, bir kısmı da Sahil Güvenlik Komutanlığına ait zodyak botla çevredeki diğer yatlara aktarıldı.
Su püskürttüler
Yanan teknenin yakınında bulunan jet-skiler ve sürat teknelerinin sürücüleri, su püskürterek yangını söndürmeye çalıştı.
Bir teknenin bağladığı halat yardımıyla Alanya Limanı'na yanaştırılan lüks yat, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İncelemeden sonra belli olacak
Makine dairesinden çıktığı değerlendirilen yangının kesin çıkış nedeni, yapılacak incelemelerin ardından belli olacak.
İHA’nın haberine göre yangında ölen ya da yaralanan olmadı.