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Alanya'da orman yangını
- 08.09.2022 - 10:36
- Güncelleme : 08.09.2022 - 11:32
Bir orman yangını haberi de Antalya'dan...
Alanya ilçesinde sabah saat 07.00 sıralarında belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.
İlçe merkezi 70 kilometre uzaklıkta
Alevler kısa sürede şiddetli rüzgarın etkisiyle geniş bir bölgeye yayıldı.
İhbar üzerine orman bölgesine gelen ekipler, ilçe merkezine 70 kilometre uzaklıktaki yangına havadan ve karadan müdahaleye başlandı.
Alanya'da sabah saatlerinde başlayan orman yangınına müdahale ediliyor VİDEO
Açıklama geldi
Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından "Ormanın kahramanları Alanya'da meydana gelen orman yangınını kontrol altına almak için mücadele ediyor." açıklaması yapıldı.
Kontrol altına alınması rüzgara bağlı
DHA'nın aktarımına göre; Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici ise yangına tüm hızla müdahale edildiğini belirtirken, kontrol altına alınmasının rüzgara da bağlı olduğunu söyledi.
Yangına çevre illerden de sevk edilen hava ve yer ekiplerinin desteği ile müdahale edildi.
Kontrol altına alındı
6 yangın söndürme uçağı, 2 yangın söndürme helikopteri, 1 keşif helikopteri, 13 arazöz, 4 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı ve 2 iş makinesinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmaları sürüyor
Bölgede rüzgar ara ara şiddetini artırırken, yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.