Petrol
88.29
0.33%
Euro
18.2367
-0.02%
Dolar
18.2383
0.13%
Altın
1.007
0.01%
Borsa
3466
1.86%
Bitcoin
352.811
1.97%
BTXN Coin
5.00
2.45%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Alanya'da orman yangını

    İlçe merkezine 70 kilometre uzaklıktaki orman bölgesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevre illerden yapılan ekip takviyesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
    • 08.09.2022 - 10:36
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 11:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Alanya'da orman yangını

    Bir orman yangını haberi de Antalya'dan...

    Alanya ilçesinde sabah saat 07.00 sıralarında belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

    İlçe merkezi 70 kilometre uzaklıkta

    Alevler kısa sürede şiddetli rüzgarın etkisiyle geniş bir bölgeye yayıldı.

    İhbar üzerine orman bölgesine gelen ekipler, ilçe merkezine 70 kilometre uzaklıktaki yangına havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

    Alanya'da sabah saatlerinde başlayan orman yangınına müdahale ediliyor VİDEO

    Açıklama geldi

    Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından "Ormanın kahramanları Alanya'da meydana gelen orman yangınını kontrol altına almak için mücadele ediyor." açıklaması yapıldı.

    Alanya da orman yangını #1

    Kontrol altına alınması rüzgara bağlı

    DHA'nın aktarımına göre; Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici ise yangına tüm hızla müdahale edildiğini belirtirken, kontrol altına alınmasının rüzgara da bağlı olduğunu söyledi.

    Yangına çevre illerden de sevk edilen hava ve yer ekiplerinin desteği ile müdahale edildi.

    Kontrol altına alındı

    6 yangın söndürme uçağı, 2 yangın söndürme helikopteri, 1 keşif helikopteri, 13 arazöz, 4 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı ve 2 iş makinesinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

    Soğutma çalışmaları sürüyor

    Bölgede rüzgar ara ara şiddetini artırırken, yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

    Alanya da orman yangını #2

    Alanya da orman yangını #3


    İlginizi Çekebilir

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!
    Btcrobo

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!

    Galatasaray'da gidecek olan oyuncular için hazırlık başladı
    Futbol

    Galatasaray'da gidecek olan oyuncular için hazırlık başladı

    AB Türkiye'yi lider düzeyindeki toplantıya çağırdı
    Gündem

    AB Türkiye'yi lider düzeyindeki toplantıya çağırdı

    Görüş Bildir