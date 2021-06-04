Alihan Şimşek tahliye edildi

Küçük çocuklara tecavüz ettiğini söyleyip, Türk bayrağını yırtarak Atatürk'e hakaret içerikli paylaşım yapan Alihan Şimşek’in, 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılıp, tahliyesine karar verildi.

Sosyal medya üzerinden 'küçük çocuklara tecavüz ettiğini' söyleyen, Türk bayrağını yırtan, Mustafa Kemal Atatürk ve 2015 yılında Mersin’de vahşice katledilen Özgecan Aslan'a yönelik hakaret içerikli söylemlerde bulunan, sonrasında da yakalanarak tutuklanan 17 yaşındaki Alihan Şimşek, hakim karşısına çıktı.

İstanbul 2. Çocuk Mahkemesi'nde kapalı oturumda yapılan ilk duruşmaya tutuklu Alihan Şimşek ile avukatı katıldı.

1 YIL 4 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI ALDI

İfadesinin alınmasının ardından davayı karara bağlayan mahkeme Alihan Şimşek’i TCK'nin "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama" suçundan 10 ay, Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'un "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etmek" suçundan ise 6 ay 20 gün olmak üzere toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.

Canlı yayında tecavüz itirafı yapan Alihan Şimşek yakalandı VİDEO

TAHLİYE EDİLDİ

Alihan Şimşek hakkında, hükmün açıklamasının geri bırakılmasına ve 3 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına karar veren mahkeme, ayrıca verilen ceza ve tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine hükmetti.