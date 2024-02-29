Almanya'da kaybolup 25 gün sonra cesedi bulunmuştu! Mardin'deki mezarı açıldı

Almanya'da cesedinin bulunmasının ardından Türkiye'de toprağa verilen gençle ilgili yeni bir gelişme yaşandı..
Aile cinayetten şüpheleniyor..
Mardin'den eşi ile birlikte gittiği Almanya’nın Rheinland-Pfalz Eyaleti'ne bağlı Kusel şehrindeki mülteci kampında kalan Hogır Alay, 11 Ekim 2023’te kayboldu.
Alay’ın cansız bedeni, 4 Kasım’da mülteci kampının yakınlarındaki bir ağaçta asılı halde bulundu.
Eşi cenazeyi alarak Türkiye’ye getirdi.
Alay’ın cenazesi, Kızıltepe ilçesinde toprağa verildi.
Ailesi yeniden otopsi istedi
Durumdan şüphelenen ailesi, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, öldürülme şüphesi üzerine, yeniden otopsi yapılmasını istedi.
Mezarı açıldı
Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmada, Alay’ın mezarının açılması için karar verildi. Mezardan çıkartılan cenaze, Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazenin İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği öğrenildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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