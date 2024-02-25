Altın kaçakçısı, Bulgaristan sınırında yakalandı Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapan ve Bulgaristan üzerinden Romanya'ya giden otobüste, Kaptan Andreevo gümrük memurları tarafından değeri 45 bin euroyu aşan kaçak altın ele geçirildi.

İHA

Türkiye'den hareket edip, Bulgaristan üzerinden Romanya'ya düzenli sefer yapan Romanya tescilli bir otobüs, Kapıkule’den geçerek Kaptan Andreevo sınır kapısına geldi. 23 yolcunun seyahat ettiği otobüs, detaylı bir gümrük muayenesi için seçildi.

Kemerinde saklı metal ürün bulundu

Yapılan kontroller sırasında gümrük memuru, yolculardan birinin gözle görülür şekilde endişeli olduğunu ve tedirgin bir şekilde muayene odasının girişine doğru yürüdüğünü fark etti. 52 yaşındaki Türk vatandaşı M.D.'nin üst aramasında, belindeki elastik kemer içerisinde 4 paket sarı metal ürünün saklı olduğu tespit edildi.

Değeri 45 bin euronun üzerinde altın ele geçirildi

Uzmanın yaptığı inceleme sonucunda şüpheli şahıstan yüzük, madalyon, zincir, bilezik gibi ürünler olmak üzere, 45 bin euroyu aşan değerde 14 ve 22 ayar altından yapılan 876,90 gram kaçak altın ele geçirildi. Haskovo Bölge Savcılığı'nın gözetiminde soruşturmacı bir gümrük müfettişi tarafından duruşma öncesi işlem başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)