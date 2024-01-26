DHA
Amasya'da korkunç bir kaza yaşandı.
Ziyaret beldesi yolu Aynalı Mağara mevkiinde ilerleyen Seren Dinçer Gevrek yönetimindeki 05 ABR 909 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak 5 metre yükseklikten bahçeye düşerek ağaca çarptı.
Hamile sürücü hastaneye kaldırıldı
İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 5 aylık hamile sürücü hafif yaralandı.
Tedbir amaçlı ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerafeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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