DHA

Amasya'da korkunç bir kaza yaşandı.

Ziyaret beldesi yolu Aynalı Mağara mevkiinde ilerleyen Seren Dinçer Gevrek yönetimindeki 05 ABR 909 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak 5 metre yükseklikten bahçeye düşerek ağaca çarptı.

Hamile sürücü hastaneye kaldırıldı

İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 5 aylık hamile sürücü hafif yaralandı.

Tedbir amaçlı ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerafeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)