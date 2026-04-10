Türkiye'nin enerji bağımsızlığında tarihi adım: Çağrı Bey, Somali'de coşkuyla karşılandı

Türkiye, enerji filosuna kattığı ultra-modern sondaj gemileriyle hem kendi denizlerinde hem de sınır ötesinde tarihi keşiflere imza atıyor.

2024'te Güney Kore'de inşa edilen ve 2025 sonunda filoya katılan Çağrı Bey derin deniz sondaj gemisi, Türkiye'nin yurt dışındaki ilk derin deniz sondaj operasyonu için Somali açıklarına ulaştı.

Böylece, Türkiye'nin enerji alanında sağladığı bağımsızlıkta önemli bir adım daha atıldı.

SOMALİ HALKI PLAJLARA AKIN ETTİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın duyurusuyla kamuoyuna yansıyan görüntülerde, Çağrı Bey gemisinin Somali kıyılarına varışı büyük bir heyecan yarattı.

Mogadişu açıklarında görülen Çağrı Bey, Somali halkını plajlara çekti.

Yüzlerce kişi, renkli kıyafetleri ve can yelekleriyle sahilde koşarak, denize girerek gemiyi karşılamaya koştu.

Havadan çekilen görüntülere, plaja akın eden Somali halkının Çağrı Bey'e el salladığı anlar yer aldı.

ÇAĞRI BEY'İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE GÖREVİ

7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi olan Çağrı Bey, 12 bin metreye kadar sondaj yapabilme kapasitesine sahip.

53 günlük okyanus yolculuğunun ardından 9 Nisan 2026’da Somali’ye ulaştı.

Mogadişu'nun yaklaşık 372 km açığında CURAD-1 kuyusunda sondaj yapacak.

Türkiye'nin yurt dışındaki ilk derin deniz arama sondajı olacak.

Yaklaşık 500 personel sahada görev alacak.

10 Nisan 2026'da Mogadişu Limanı'nda resmi karşılama töreni düzenlenecek; törene Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve bakanlar katılacak

TÜRKİYE'NİN ENERJİ FİLOSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isimlerini açıkladığı ikiz gemilerden biri olan Çağrı Bey, Türkiye’yi dünyanın en büyük 4. derin deniz sondaj filosuna sahip ülkesi konumuna taşıdı.

Fatih, Yavuz, Kanuni ve Oruç Reis gibi gemilerle Karadeniz ve Akdeniz'de büyük keşifler yapan Türkiye, şimdi de Somali ile iş birliği yaparak Afrika'da enerji potansiyelini keşfe çıkıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Sınırlarımızı aşan ilk yurt dışı derin deniz sondajımız için bismillah diyoruz." açıklamasıyla tarihi önemin altını çizdi.