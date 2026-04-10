Çeteler ve uyuşturucu ile mücadelede son rakamlar

Türk güvenlik güçleri, çetelerle ve uyuşturucu ile mücadelesini kararlı bir şekilde sürdürüyor.

Bu kapsamda operasyonlar art arda geliyor.

Basın mensupları ile bir araya gelen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, sokak çeteleri ve uyuşturucu soruşturmalarına ilişkin çarpıcı veriler paylaştı.

Ensonhaber muhabiri Rojda Altıntaş'ın haberine göre, “Bu suç örgütlerini ne kadar azaltırsak, çocuklarımızı o kadar koruruz. Bu nedenle haberlerde örgüt isimlerinin öne çıkarılmaması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

"ÜNLÜLER ÖRNEK ALINAN İNSANLAR"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, "Asıl amacımız daha üstlere ulaşmak. Bizim asıl ciddiyet ile yaklaştığımız konu bu. Amacımız ifşa değil. Narkotik konusunda uyuşturucu baronu olarak adlandırabileceğimiz kişilerle ilgili Interpol ile bağlantılar kurduk.

Bu bizim ülkemiz adına çok büyük bir artı. Karşılıklı uluslararası soruşturma yöntemi geliştirdik. Ünlüler örnek alınan özenilen insanlar. Toplumda ve ailelerde farkındalığın arttığını düşünüyoruz. Narkotik operasyonlarımız devam edecek." dedi.

BAHİS SORUŞTURMASI

Futbolda bahis soruşturmasına dair de bilgi veren Dönmez son 1,5 yılda 8 ödeme kuruluşuna operasyon yapıldığını, 255 şüpheli hakkında işlem yapıldığını 108 şüphelinin tutuklandığını belirtti.

BAHİS OPERASYONU GENİŞLEYECEK

Aynı soruşturma kapsamında futbol camiasından tutuklu isim kalmadığını açıklayan Dönmez, sporda bahis soruşturmasının futbolla sınırlı olmayacak şekilde çok daha geniş bir çerçevede devam edeceğini duyurdu.

Dönmez, "Sporda bahis soruşturması kapsamında 129 şüpheli hakkında çalışma yapıldı. 56 şüpheli hakkında dava açıldı. TFF’nin verdiği veriler bizim için önemli. Spor Toto’dan gelen veriler de bizim için çok önemli. Bu konu sadece futbol değil diğer alanlara da sıçrayabilir. İncelemeler sürüyor." dedi.

AKIN GÜRLEK'İN KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ' SÖZLERİ AKLA GELDİ

Dönmez'in bu açıklamaları akıllara, selefi Adalet Bakanı Akın Gürlek'in göreve gelir gelmez yaptığı açıklamaları getirdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, göreve gelir gelmez yaptığı açıklamalarda yasa dışı bahisle mücadelede kararlı olduklarını vurgulayarak, "Bu işin sonuna kadar gideceğiz, kökünü kazıyacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Dönmez'in verdiği bilgilere göre kamuoyunun yakından takip ettiği operasyonlara ilişkin veriler şu şekilde:

BARIŞ BOYUN ÇETESİ

• 305 şüpheli hakkında dava açılmıştı

• 87 şüpheliye ilişkin yeni dava açıldı, dosyalar birleştirildi

• 129 yeni eylem tespit edildi

• 304 şüpheli hakkında daha dava açıldı

• Örgütün yeniden yapılanmasına yönelik 28 eylemde 67 şüpheliye dava açıldı

• Örgüt liderinin iade süreci sürüyor

DALTONLAR ÇETESİ

• 181 kişi hakkında dava açıldı (106’sı tutuklu)

• Toplam 289 şüpheliye işlem yapıldı

• 172 şüpheli tutuklu

• Soruşturma devam ediyor

DİĞER SUÇ ÖRGÜTLERİ

• Gündoğmuşlar ve Şapkalılar grupları hakkında da kamu davası açıldı

ÜNLÜLERE YÖNELİK UYUŞTURUCU OPERASYONU

• 255 şüpheli hakkında işlem yapıldı

• 219 kişi hakkında Adli Tıp incelemesi yapıldı

• 169 kişinin testlerinde kokain ve esrar tespit edildi

TORBACILARA YÖNELİK OPERASYONLAR

• Son 2 ayda 400 kişi tutuklandı

• Devam eden dosyada 32 şüpheli tutuklu