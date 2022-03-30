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    Amasya’da doktor, meslektaşını darbetti

    Amasya’da doktor, meslektaşını darbetti

    Amasya'da tıp fakültesi dekanlık binasında bir doktor, tartıştığı meslektaşını darbederek ağır yaralarken, burnu kırılan doktor yoğun bakıma alındı.
    • İHA
    • 30.03.2022 - 22:39
    • Güncelleme : 30.03.2022 - 22:50
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    Amasya’da tıp fakültesi dekanlık binasında iki doktor arasında yüksek maliyetli tıbbi sarf maddesi alımı nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma kavgaya dönüştü.

    EVRAK İMZALAMAYINCA DARBETTİ

    Prof. Dr. Hamit Serdar Başbuğ, onaylamadığı gereksiz yüksek maliyetli işlemlerin evraklarını imzalamak istemediği öğrenilen Dr. Öğretim Üyesi Ercan Kahraman’ı darbetti.

    Amasya’da doktor, meslektaşını darbetti #1

    BURNU KIRILDI, YOĞUN BAKIMA ALINDI

    Aldığı darbeler sonucu burnu kırılan kalp cerrahisi uzmanı Ercan Kahraman, feci olayı gören sağlık çalışanları tarafından sedyeyle binanın karşısında bulunan Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kahraman, kafa içi kanama şüphesiyle yoğun bakıma alındı.

    Amasya’da doktor, meslektaşını darbetti #2

    PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

    Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. Başbuğ, olayın ardından binayı terk etti. Başbuğ’un geçen 18 Mart’ta şiddet olaylarıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından, “Ciddi önerimdir. Hekimlere silah taşıma ruhsatı verilsin, hekime şiddet anında biter. Kimse polise kafa tutamıyor, neden, çünkü silahı var” yazılı paylaşım yaptığı görüldü.

    Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

    Amasya’da doktor, meslektaşını darbetti #3

    Amasya’da doktor, meslektaşını darbetti #4

    Amasya’da doktor, meslektaşını darbetti #5


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