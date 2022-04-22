Amasya'da düşen bebek hayatını kaybetti

Sehpanın kenarını tutarak yürümeye çalışırken düşerek yaralanan 14 aylık bebek Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Amasya'nın Hamamözü ilçesinde 5 ay önce 9 aylık olan Bedirhan Efe D., evlerinde sehpanın kenarını tutunarak yürümek istedi.

Bu sırada aniden kafa üstü düşerek yaralanan bebek, ailesi tarafından önce Hamamözü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bebek, ilk müdahalesinin ardından da Merzifon Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Dün akşam can verdi

Merzifon Devlet Hastanesi'nden de önceki gün Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderilen Bedirhan bebek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, dün akşam hayatını kaybetti.

İHA’nın haberine göre olayla ilgili soruşturma başlatıldı.