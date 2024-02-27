Amasya'da maganda kurşunuyla ölümün görüntüleri: Şüpheliye ev hapsi verildi Emekli uzman çavuşun bir düğünde maganda kurşunuyla hayatını kaybettiği olayın görüntüleri ortaya çıkarken mahkeme öncesi şüpheli, ev hapsi cezasına çarptırıldı.

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İHA

Amasya'nın Kuzgeçe köyünde 3 Haziran 2023 tarihinde bir düğünde magandanın silahından çıkan kurşunun isabet ettiği 53 yaşındaki emekli uzman çavuş Mehmet Çelik ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın görüntüleri ortaya çıktı

Olay anına ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Düğün sırasında gelin ve damadın da aralarında olduğu şahısların silahlarla havaya ateş açtığı anlar görüntülere yansıdı.

Çelik'in maganda kurşunuyla vurulmasının ardından çevredekilerin panikle koştuğu görüldü.

Duruşmaya kadar ev hapsi

Mehmet Çelik’in eşi Melahat Çelik, olayla ilgili gözaltına alınan Sıdkı Ç.’nin 2 ay cezaevinde kalmasının ardından bir sonraki duruşmaya kadar ev hapsiyle cezalandırıldığını söyledi.

"Eşimin ölümüne sebep olan herkesten şikayetçiyim"

8 Mart’taki duruşma öncesi açıklamalarda bulunan acılı eş Melahat Çelik, “Bu görüntüler cinayete davetiye çıkardı. Ama kimse dur, sus demedi. Sanki çatışma varmış gibi silahlar atıldı. Gelin, damat, herkes silah attı. Muhtar ‘siz ne yapıyorsunuz?’ demedi. Eşimin ölümüne sebep olan herkesten şikayetçiyim. En kısa zamanda adaletin yerini bulmasını istiyorum.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)