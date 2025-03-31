Amasya’da otomobil bariyerlere çarptı

İHA
Amasya'da sürücü Erkan G. yönetimindeki otomobil Amasya merkez Sevincer köyü yakınlarında kontrolden çıkarak bariyerlere vurdu.
Yol kenarına savrulan otomobildeki sürücü ve yanındaki kızı Zeynep Nur V. yaralandı.
ÇEVREDEKİLER KAZAYI EKİPLERE BİLDİRDİ
Ön kısmında büyük hasar oluşan otomobildeki diğer 2 kişi kazayı yaralanmadan atlattı.
Çevreden yetişen vatandaşların bildirmesi üzerine kaza yerine polis ve acil sağlık yönlendirildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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