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    Amasya’da otomobil su kanalına düştü

    Kanaldan çıkarılan aracın boş olması üzerine, ekipler tarafından su altında arama çalışması başlatıldı.
    • İHA
    • 12.06.2021 - 09:28
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    Amasya’da otomobil su kanalına düştü

    Amasya’nın Taşova ilçesinde bir otomobil, su kanalına düştü.

    İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

    EKİPLER ARAMA YAPIYOR

    Aramalar sonucu bulunan araç vinçle çıkartılırken, içinde herhangi birine rastlanmadı. Bunun üzerine Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü su altı arama ve kurtarma ekibi tarafından akıntıya kapıldığı sanılan araç sürücüsünü arama çalışması başlatıldı.

    Amasya’da otomobil su kanalına düştü

    Amasya’da otomobil su kanalına düştü #1

    Amasya’da otomobil su kanalına düştü #2

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